Як українцям побудувати бізнес на Amazon і успішно його продати
Вебінар з експертами юридичної компанії 4В та власником бізнесу на Amazon
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Що обговоримо?
Чому саме Amazon та на які ринки він ділиться
Чим відрізняються ринки Європи і США при виході на Amazon
Як відкрити бізнес на Amazon. Перші кроки
Які складнощі можуть виникати і як їх долати. Які помилки найпоширеніші при виході на Amazon
Юридичні та бухгалтерські особливості відкриття бізнесу на Amazon, якщо в майбутньому він планується на продаж
Особливості відкриття бізнесу для продажу
Як зрозуміти, що ваш бізнес на Amazon готовий до продажу?
Як продати бізнес на Amazon. Які показники врахувати, де шукати інвестора, етапи угоди
Кому буде корисний вебінар?
1
Бізнесам, що вже
працюють на Amazon.
2
Українським виробникам,
що в пошуках можливостей вийти на іноземні ринки.
3
Українським бізнесам, що займаються закупівлею товарів в Китаї та перепродають їх на українських маркетплейсах, власних сайтах.
Коли?
31 травня о 17:00
Де?
Zoom, посилання ми відправимо на пошту, яка вказана у заявці
Скільки триватиме?
З 17:00 до 18:30
Під час заходу учасники матимуть можливість виграти гранти на суму $3000 та $2000 на послуги юридичної компанії 4В.
Досвідом поділяться
Андрій Матяш
Керуючий партнер юридичної компанії 4В
- експерт у галузі ведення e-commerce бізнесу у США та Європі (юридичні та фінансові аспекти);
- експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи).
Володимир Бездітний
Партнер юридичної компанії 4В. Очолює направлення з супроводу продажу бізнесу клієнтів
- експерт з корпоративного, податкового та банківського права (України, США, країн Європи);
- сертифікований спеціаліст з управління активами;
- спеціаліст з фінмоніторингу.
Валерій Чалий
Будує Amazon бізнес для продажу
- розуміється на механізмах успішної побудови e-commerce бізнесу;
- власник кейсів із продажу бізнесу.
Модераторка зустрічі —
Лєра Присяжнюк
Шеф-редакторка редакції MC.today
Лєра вісім років працює в медіа. Була журналістом, старшим редактором та шеф-редактором на проєктах телеканалу «Україна».
У MC.today – з квітня 2021 року. Працювала редактором спецпроєктів, випустила понад 50 текстів з бізнес та IT-тематики.
Пише про IT, бізнес і стиль життя. Любить знаходити цікаві історії про людей та розповідати їх.
Як потрапити на безплатний захід?
Зареєструйтеся, використовуючи форму нижче, і ви отримаєте на свою електронну адресу посилання в Zoom на 31 травня. Бонусом ви отримаєте запис зустрічі після її проведення.
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