Як українцям побудувати бізнес на Amazon і успішно його продати
Вебінар з експертами юридичної компанії 4В та власником бізнесу на Amazon
ВЗЯТИ УЧАСТЬ БЕЗПЛАТНО
Що обговоримо?
  • Чому саме Amazon та на які ринки він ділиться
  • Чим відрізняються ринки Європи і США при виході на Amazon
  • Як відкрити бізнес на Amazon. Перші кроки
  • Які складнощі можуть виникати і як їх долати. Які помилки найпоширеніші при виході на Amazon
  • Юридичні та бухгалтерські особливості відкриття бізнесу на Amazon, якщо в майбутньому він планується на продаж
  • Особливості відкриття бізнесу для продажу
  • Як зрозуміти, що ваш бізнес на Amazon готовий до продажу?
  • Як продати бізнес на Amazon. Які показники врахувати, де шукати інвестора, етапи угоди
Кому буде корисний вебінар?
1
Бізнесам, що вже
працюють на Amazon.
2
Українським виробникам,
що в пошуках можливостей вийти на іноземні ринки.
3
Українським бізнесам, що займаються закупівлею товарів в Китаї та перепродають їх на українських маркетплейсах, власних сайтах.
Коли?
31 травня о 17:00
Де?
Zoom, посилання ми відправимо на пошту, яка вказана у заявці
Скільки триватиме?
З 17:00 до 18:30
Під час заходу учасники матимуть можливість виграти гранти на суму $3000 та $2000 на послуги юридичної компанії 4В.
Досвідом поділяться
  • Андрій Матяш
    Керуючий партнер юридичної компанії 4В
    - експерт у галузі ведення e-commerce бізнесу у США та Європі (юридичні та фінансові аспекти);

    - експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи).
  • Володимир Бездітний
    Партнер юридичної компанії 4В. Очолює направлення з супроводу продажу бізнесу клієнтів
    - експерт з корпоративного, податкового та банківського права (України, США, країн Європи);

    - сертифікований спеціаліст з управління активами;

    - спеціаліст з фінмоніторингу.
  • Валерій Чалий
    Будує Amazon бізнес для продажу
    - розуміється на механізмах успішної побудови e-commerce бізнесу;

    - власник кейсів із продажу бізнесу.
Модераторка зустрічі —
Лєра Присяжнюк
Шеф-редакторка редакції MC.today

Лєра вісім років працює в медіа. Була журналістом, старшим редактором та шеф-редактором на проєктах телеканалу «Україна».

У MC.today – з квітня 2021 року. Працювала редактором спецпроєктів, випустила понад 50 текстів з бізнес та IT-тематики.

Пише про IT, бізнес і стиль життя. Любить знаходити цікаві історії про людей та розповідати їх.
Як потрапити на безплатний захід?
Зареєструйтеся, використовуючи форму нижче, і ви отримаєте на свою електронну адресу посилання в Zoom на 31 травня. Бонусом ви отримаєте запис зустрічі після її проведення.
натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.