Модераторка зустрічі —

Лєра Присяжнюк

Шеф-редакторка редакції MC.today



Лєра вісім років працює в медіа. Була журналістом, старшим редактором та шеф-редактором на проєктах телеканалу «Україна».



У MC.today – з квітня 2021 року. Працювала редактором спецпроєктів, випустила понад 50 текстів з бізнес та IT-тематики.



Пише про IT, бізнес і стиль життя. Любить знаходити цікаві історії про людей та розповідати їх.

